Названа предварительная причина крушения Ан-2 под Нижним Новгородом

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК России рассказали о причине крушения самолета Ан-2 под Нижним Новгородом. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной могло стать то, что самолет задел ЛЭП.

В управлении уточнили, что после падения самолет загорелся.

«Однако будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота», — добавили там.

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