Названа предварительная причина крушения Ан-2 под Нижним Новгородом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Приволжском следственном управлении на транспорте СК России рассказали о причине крушения самолета Ан-2 под Нижним Новгородом. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной могло стать то, что самолет задел ЛЭП.
В управлении уточнили, что после падения самолет загорелся.
«Однако будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота», — добавили там.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: