Моряки пострадали при пожаре на корабле ВМС США

Несколько американских моряков пострадали при пожаре на корабле Военно-морских сил (ВМС) США Bonhomme Richard, передает телеканал ABC 10 со ссылкой на местную пожарную службу.

Пожар начался на военном судне на базе в Сан-Диего, штат Калифорния, указано в сообщении.

По данным пожарных, после возгорания произошел взрыв. В настоящее время тушение пожара продолжается, точное количество пострадавших не приводится.

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