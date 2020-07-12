Моряки пострадали при пожаре на корабле ВМС США
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Несколько американских моряков пострадали при пожаре на корабле Военно-морских сил (ВМС) США Bonhomme Richard, передает телеканал ABC 10 со ссылкой на местную пожарную службу.
Пожар начался на военном судне на базе в Сан-Диего, штат Калифорния, указано в сообщении.
По данным пожарных, после возгорания произошел взрыв. В настоящее время тушение пожара продолжается, точное количество пострадавших не приводится.
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