Третий военный ВС Азербайджана умер после инцидента на границе с Арменией

Еще один азербайджанский военнослужащий скончался после вооруженного столкновения в Товузском районе на границе с Арменией, произошедшего днем в воскресенье, 12 июля.

Таким образом, число умерших военных ВС Азербайджана увеличилось до трех.

«Военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш (сержант - ред.) Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий азербайджанской армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы», — цитируют пресс-службу Минобороны Азербайджана РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате боев погибли два азербайджанских военных, еще пятеро были ранены.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций.

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