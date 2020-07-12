Более 7,5 тысячи российских военных вылечились от COVID-19

Число российских военнослужащих, излечившихся от новой коронавирусной инфекции, превысило 7,5 тысячи человек, сообщается в бюллетене Министерства обороны России.

За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 89 военных, общее число выздоровевших на текущий момент составляет 7 561 человек, указано в бюллетене.

В настоящее время коронавирусной инфекцией болеет 1 221 служащий в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях. Среди курсантов и слушателей военных вузов заболевание выявлено у 266 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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