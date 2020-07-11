Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе

Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Якова Осадчего.

Как рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР, автомобиль ВС Украины наехал на противотанковую мину ТМ-62, в результате чего младший сержант и солдат погибли на месте, а командир взвода, младший лейтенант, умер при эвакуации в медицинское учреждение.

Согласно данным Народной милиции республики, инцидент произошел у линии соприкосновения в районе города Попасная.

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