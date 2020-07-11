Видео удара кораблей Северного флота по условному противнику появилось в сети

Корабли Северного флота провели учения, в рамках которых нанесли удары по «противнику» в Баренцевом море, пишут «Известия».

Ракетные пуски были выполнены крейсерами «Петр Великий» и «Маршал Устинов». Они вели стрельбу на максимальную дальность. При этом отражать удар мнимого противника помогали самолеты Ту-22М3.

На кадрах видно с разных ракурсов, как проплывающие в море судна флота запускают ракеты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Конгрессмен США поздравил флот картинкой «Петра Великого»

— Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире

— В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 ракет «Калибр»