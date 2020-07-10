Более 130 российских военных вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в рядах вооруженных сил России от коронавируса вылечились еще 132 человека, с начала пандемии число излечившихся превысило 7,3 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 132 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7384 человек», — заявили в министерстве.

Известно также, что инфекцию смогли победить 866 служащих гражданского персонала ВС.

Лечение в настоящее время продолжают 1218 военных и 270 курсантов и слушателей вузов Минобороны.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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