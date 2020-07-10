В Киеве оценили возможность военного вторжения России

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что Россия пока не разместила ударную группу войск вдоль Крымской границы, поэтому угроз наступления нет. Об этом в эфире телеканала «1+1» сказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Он отметил, что украинская сторона усилила все виды разведки. Кроме того, данные о нахождении ВС РФ добываются ежедневно и детально анализируются. Однако, как отметил Наев, «враг не подготовил наступательную ударную группировку».

По его словам, угроз военного вторжения России в Херсонскую область не выявлено: подразделения РФ находятся в пунктах постоянной дислокации.

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