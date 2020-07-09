Киев просит ДНР об экстренном обмене пленного

Киев просит самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР) о проведении обмена одного пленного в экстренном порядке, сообщил представитель Украины в контактной группе по Донбассу Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Речь идет о пленном Валерии Матюшенко, у которого возникли серьезные проблемы со здоровьем, которые могут быть признаком онкологического заболевания или свидетельством издевательств в плену, написал Казанский.

В настоящее время «вразумительной реакции» от ДНР не получено, отметил представитель Киева. Он добавил, что о сложившейся ситуации проинформирована Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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