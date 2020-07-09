Спутники зафиксировали наличие неизвестного ядерного объекта в КНДР
Спутники засняли в окрестностях столицы КНДР наличие неизвестного ранее действующего ядерного объекта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные экспертов Института международных исследований.
Специалисты проанализировали кадры, которыми поделилась с ними компания Planet Labs. На кадрах они заметили нахождение объекта, который может быть связан с ядерной программой КНДР. Отмечается, что у объекта имеются признаки северокорейского ядерного объекта: периметр безопасности, жилье, подземный объект, движение легковых и грузовых автомобилей.
«Этот завод очень активен. Эта деятельность не замедлилась ни во время переговоров, ни сейчас. Они все еще производят ядерное оружие», — сказал профессор Института Джеффри Льюис.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— КНДР отказалась вести переговоры с Соединенными Штатами
— США продлили санкции против КНДР
— США обвинили КНДР в незаконном переводе $2,5 млрд на свою ядерную программу