Спутники зафиксировали наличие неизвестного ядерного объекта в КНДР

Спутники засняли в окрестностях столицы КНДР наличие неизвестного ранее действующего ядерного объекта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные экспертов Института международных исследований.

Специалисты проанализировали кадры, которыми поделилась с ними компания Planet Labs. На кадрах они заметили нахождение объекта, который может быть связан с ядерной программой КНДР. Отмечается, что у объекта имеются признаки северокорейского ядерного объекта: периметр безопасности, жилье, подземный объект, движение легковых и грузовых автомобилей.

«Этот завод очень активен. Эта деятельность не замедлилась ни во время переговоров, ни сейчас. Они все еще производят ядерное оружие», — сказал профессор Института Джеффри Льюис.

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