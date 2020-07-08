Венесуэла сбила неопознанный американский самолет

Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщило о «нейтрализации» самолета США, нарушившего воздушное пространство страны.

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его», — говорится в сообщении.

Информации о месте, грузе и экипаже не приводится. По предварительным данным, самолет принадлежал частному лицу.