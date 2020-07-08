На Украине предсказали «вторжение» России с востока

Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Россия может ввести войска на Украину с востока, чтобы разблокировать водообеспечение Крыма. Об этом Муженко сказал в эфире программы «Вечерний тепловизор» на YouTube-канале Guildhall.

«Я считаю, что начнется все не на юге, начнется все на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями», — сказал экс-начальник генштаба.

По его словам, для вторжения Россия создаст определенные условия: хаос на Украине, хаос в государственных и военных органах, информационная подготовка. Вторым этапом, по мнению военного, может стать разведывательная операция.

Муженко отметил, что в случае вторжения Украина должна ввести военное положение, привести в боевую готовность военных, усилить противовоздушную оборону и обеспечить охрану критических объектов.

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