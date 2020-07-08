СФ одобрил закон об отсрочке от призыва при мобилизации для беременных женщин-военных

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому у женщин-военных появится право на отсрочку при мобилизации на поздних сроках беременности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, женщины на 22-й неделе беременности и более получат право на досрочное увольнение с военной службы.

Право на отсрочку от призыва также появится у отцов с несовершеннолетним ребенком и женой на позднем сроке беременности.

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