В Китае сравнили ядерные арсеналы США и КНР

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что между уровнем ядерного арсенала США и уровнем такого же арсенала Китая существует «огромный разрыв». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, ссылаясь на данные международных аналитических институтов, что США обладает около 5800 — 6000 боеголовками.

«Это в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая», — отметил Цун.

По его словам, США известно о таком огромном разрыве, но американская сторона хочет и дальше увеличивать его. Соединенные Штаты Америки намерены инвестировать $500 мрлд в следующие десять лет и еще $1,2 трлн в другие 30 лет, сообщил дипломат.

«Просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах - это ничто иное как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования», — заявил Цун.

Он также подчеркнул, что отказ Китая от данных переговоров вовсе не указывает на его выход из международного процесса ядерного разоружения.

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