В Китае назвали условие присоединения к переговорам о ядерном воооружении

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун раскрыл условие, при выполнении которого КНР подключится к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями.

«США нам до сих пор не сказали, что они хотят от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая», — сказал Цун.

Он заявил, что в случае если США согласятся уменьшить свой ядерный арсенал до уровня КНР, то китайская сторона «присоединится к переговорам на следующий день».

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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