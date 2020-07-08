Хафтар пообещал изгнать войска Турции из Ливии

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Халифа Хафтар Халифа Хафтар
Халифа Хафтар
Reuters

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил, что намерен изгнать войска Турции и иностранных наемников из Ливии, передает телеканал Sky News Arabia.

По его словам, Ливия сейчас находится в опасности, а «ее настоящему и будущему грозит ненавистный турецкий колониализм».

Фельдмаршал считает, что Турция несет угрозу для единства Ливии и стабильности в регионе. В связи с этим ЛНА и дальше продолжит наращивать свои силы ради защиты ливийцев, отметил Хафтар.