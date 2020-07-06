Рябков: Россия утратила доверие к США

Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне «договороспособного партнера», заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам конференции стран-участниц Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время необходимо постепенно восстанавливать доверие «путем тактики мелких шагов», отметил Рябков.

США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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