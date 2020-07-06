Почти 7 тысяч российских военных вылечились от COVID-19

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции вылечился 41 российский военнослужащий, сообщается в бюллетене Министерства обороны России.

Общее число выздоровевших военных увеличилось до 6970 человек.

При этом в органах военного управления и воинских частях на текущие сутки установлено 1268 военнослужащих с положительным тестом на коронавирус нового типа, указано в бюллетене.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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