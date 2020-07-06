Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он назвал подобные слухи полной глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.

Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что подобные сообщения не способствуют урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

До этого в СМИ появились данные о том, что Россия якобы имеет планы по вторжению на юг Украины с целью обеспечить Крыму воду из Днепра.

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