МЧС опубликовало видео с места жесткой посадки Ми-2 под Ростовом

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На месте крушения вертолета Ми-2 в Ростовской области, 6 июля 2020 года На месте крушения вертолета Ми-2 в Ростовской области, 6 июля 2020 года
На месте крушения вертолета Ми-2 в Ростовской области, 6 июля 2020 года
ГУ МЧС России по Ростовской области

МЧС опубликовало видео с места жесткой посадки частного вертолета Ми-2 в Ростовской области. Об этом сообщает RT.

Согласно ролику, вертолет упал в воду у берега. На кадрах видно, что у воздушного судна раздроблен корпус.

На место происшествия прибыли спасатели.

Ранее сообщалось, что следователи приступили к изучению причин жесткой посадки вертолета Ми-2 в Сальском районе Ростовской области. В результате инцидента погиб один человек.

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