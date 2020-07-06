МЧС опубликовало видео с места жесткой посадки Ми-2 под Ростовом
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МЧС опубликовало видео с места жесткой посадки частного вертолета Ми-2 в Ростовской области. Об этом сообщает RT.
Согласно ролику, вертолет упал в воду у берега. На кадрах видно, что у воздушного судна раздроблен корпус.
На место происшествия прибыли спасатели.
Ранее сообщалось, что следователи приступили к изучению причин жесткой посадки вертолета Ми-2 в Сальском районе Ростовской области. В результате инцидента погиб один человек.
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