В МЧС рассказали о состоянии пострадавшего при жесткой посадке Ми-2 пилота
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В МЧС рассказали о состоянии здоровья пилота частного вертолета Ми-2, который ранее совершил жесткую посадку в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что у пострадавшего перелом ноги, ссадины и ушибы. Он госпитализирован.
Ранее сообщалось, что следователи приступили к изучению причин жесткой посадки вертолета Ми-2 в Сальском районе Ростовской области. В результате инцидента погиб один человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Следователи приступили к изучению причин жесткой посадки Ми-2 под Ростовом
— Прокуратура инициировала проверку после жесткой посадки частного Ми-2 под Ростовом
— При жесткой посадке частного Ми-2 под Ростовом погиб человек