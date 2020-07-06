NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана

Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил «диверсию». Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседника, нападение было совершено путем приведения в действие взрывного устройства, которое было установлено внутри объекта.

По данным иранских властей, в результате инцидента пострадавших нет.

Кроме того, представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что на объекте сработало взрывное устройство.

NYT отмечает, что не может полностью подтвердить данные о причастности израильской стороны к произошедшему. Официальные израильские лица, по заявлению газеты, дали размытые комментарии, а также указали на «опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана».