В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка украинскими силовиками

Военнослужащие ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Донецка 5 июля, в результате этого был поврежден многоквартирный дом, передает РИА «Новости» слова представителя Народной милиции ДНР.

«Боевики открыли огонь по жилым кварталам поселка шахты «Трудовская» (окраины Донецка) из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома», — заявили в ведомстве непризнанной республики.

Ополчению удалось ответными мерами заставить силовиков прекратить огонь.

Милиция также призвала командование ВСУ отказаться от обстрелов и вернуться к выполнению Минских договоренностей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

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