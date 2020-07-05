Еще 85 военнослужащих РФ вылечились от коронавируса за последние сутки

Более 6,9 тыс. российских военных излечились от коронавируса с начала пандемии, за сутки из больниц выписали еще 85 военнослужащих. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 85 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6929 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны заявили, что с начала пандемии от коронавируса излечились 800 гражданских сотрудников военных частей и ведомств.

В настоящее время коронавирусом в российской армии болеют 1264 военнослужащих и 244 курсанта военных вузов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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