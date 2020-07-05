Зеленский приказал оснастить флот ракетным вооружением

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение главе ВМФ страны контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить полное оснащение флота ракетными установками, сообщает РИА «Новости».

«Мы никому никогда не позволим разрушить систему черноморской безопасности. И наша государственная цель - регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в минувшие годы во многих смыслах этого слова Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и утопить. Я этого просто не допущу», — сказал Зеленский.

Он также заявил о желании сделать Украину «морской державой» уже в ближайшем будущем.

Кроме того, Зеленский добавил, что флот республики должен стать ее гордостью, а Одесса — морской столицей.

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