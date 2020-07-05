ТАСС: дальность действия электромагнитных пушек России увеличена в несколько раз

Дальность гарантированного поражения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек была доведена до 10 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

Как отметили источники, ранее такие пушки были способны эффективно уничтожать цели только на дистанции в 1-2 км.

«В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 километров, максимальная — примерно 10», — рассказал один из собеседников агентства.

Он также сообщил, что испытания электромагнитного оружия в России проводятся с 2015 года.