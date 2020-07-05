Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун». Об этом в интервью украинской службе «Радио Свобода» сообщил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.

Он уточнил, что два два комплекса будут развернуты на Черном море, а один — на Азовском.

«Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить «Нептуны» как можно скорее и грамотно их применять», — сказал Неижпапа.

Ранее на полигоне под Одессой впервые были проведены летные испытания со штатной боевой частью крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун».

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