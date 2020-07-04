Россия подозревает США в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания

МИД России предполагает, что США могут готовиться к отказу от добровольного моратория на ядерные испытания.

Как уточнили в ведомстве, такое впечатление сформировалось после ложных «посылов» по поводу якобы несоблюдения Россией обязательств по Договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года. При этом Вашингтон постепенно готовит мировую общественность к отказу от моратория и, как следствие, к полному разрушению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Официально подтверждаем, что Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний», — говорится в сообщении МИДа.

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