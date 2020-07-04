NYT: разведка США заявила об отсутствии доказательств связи России с талибами*

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором указано на отсутствие прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальный центр по борьбе с терроризмом оценивают данные о связи России и талибов как «средней надежности» и указывают на отсутствие уверенности в достоверности этой информации, говорится в меморандуме.

Кроме того, в документе отмечается, что Агентство национальной безопасности также не располагает информацией, подтверждающей вывод о «сделке» российской разведки с талибами.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России)* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Президент США Дональд Трамп сказал, что никто не проинформировал его о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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