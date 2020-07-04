США отправили авианосцы к месту военных учений Китая
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Два американских авианосца вместе с кораблями сопровождения отправлены в Южно-Китайское море для проведения крупных учений Военно-морских сил США, сообщает Wall Street Journal.
В это время Китай проводит свои учения в этом регионе.
Целью данного решения американской стороны является донесение до Китая «острого сигнала» о том, что Соединенные Штаты не одобряют наращивание военной мощи Пекина в этом регионе, указано в сообщении.
Китайские морские учения проходят в районе островов Сиша (Парасельские острова), которые оспариваются КНР и Вьетнамом.
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