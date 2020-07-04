Представитель США заявил о готовности талибов* к компромиссам с Кабулом

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел встречу с делегацией радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В ходе встречи с представителями движения обсуждались возможности экономического развития, которые «последуют после наступления прочного мира» в Афганистане, написал Халилзад.

По его словам, представители «Талибана» согласились с тем, что «все афганцы должны будут пойти на компромисс», ради инвестиций в будущее страны.

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