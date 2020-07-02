Украина подписала Меморандум о взаимопонимании на переговорах по сбитому Boeing в Тегеране

Украина подписала Меморандум о взаимопонимании в рамках переговоров по сбитому Boeing-737 возле Тегерана. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Кроме того, в подписании приняли участие Британия, Афганистан, Канада и Швеция.

Переговоры должны пройти по теме выплаты компенсаций иранской стороной в связи с трагедией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что страна будет представлять всю группу на переговорах с Ираном.

«Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это ни заняло», — сказал Кулеба.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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