Свыше 6,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Побороть коронавирус и вылечиться с начала эпидемии в РФ смогли свыше 6,6 тыс. военных, уточнили РИА «Новости» в Минобороны РФ.
За 24 часа были выписаны после выздоровления 88 человек. При этом общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 750.
За минувшие сутки в России выявили 6 760 заражений коронавирусом, всего — 661 165 заболевших. Всего в России скончались 9 683, выздоровели почти 429 тыс. человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.
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