На Украине рассказали о получаемой помощи со стороны НАТО
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак рассказал о предоставляемой НАТО помощи. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу АрмияИнформ.
Он назвал Украину крупнейшим реципиентом помощи альянса, которая предоставляется в рамках трастовых фондов НАТО.
По его словам, украинская сторона получала помощь в виде финансов, которые направляются на закупку оборудования для армии, а также в форме «масштабной консультативно-совещательной помощи», способствующей выработке концептуальных основ развития ВСУ.
Хомчак уточнил, что в период с 2014 по 2020 год Украина получила свыше $490 млн от США.
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