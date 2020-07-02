На Украине рассказали о получаемой помощи со стороны НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак рассказал о предоставляемой НАТО помощи. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу АрмияИнформ.

Он назвал Украину крупнейшим реципиентом помощи альянса, которая предоставляется в рамках трастовых фондов НАТО.

По его словам, украинская сторона получала помощь в виде финансов, которые направляются на закупку оборудования для армии, а также в форме «масштабной консультативно-совещательной помощи», способствующей выработке концептуальных основ развития ВСУ.

Хомчак уточнил, что в период с 2014 по 2020 год Украина получила свыше $490 млн от США.

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