Американский истребитель F-16CM разбился в Южной Каролине

Многоцелевой истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США разбился во время тренировочного полета в Южной Каролине, сообщается на странице авиабазы Шоу в Facebook.

Во время учебно-тренировочного полета в самолете находился один пилот. По последней информации, он погиб.

Сотрудники службы реагирования на чрезвычайные ситуации на базе ВВС Шоу находятся на месте происшествия, причина крушения на данный момент не установлена.

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