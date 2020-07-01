НАТО предсказали «серьезный раскол» из-за российских С-400

Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400. С таким мнением выступил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он полагает, что споры турецкой и американской сторон по поводу С-400 стали прецедентом для всего НАТО. «Член альянса вооружается тем оружием, которое произведено и есть на вооружении у государства, против которого в НАТО выстраивают все свои системы», — объяснил Кошкин.

Все это, как считает эксперт, ведет к сценарию раскола, так как Турция является одним из самых мощных государств альянса в военном плане.

Он прокомментировал идею американского сенатора Джона Тьюн, который внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил купить эти системы у Турции. Кошкин уверен, что эта идея не поможет.

«С-400 будет по-прежнему лучше и привлекательней. А в НАТО все так же не будет согласия», — сказал он в беседе с RT.

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