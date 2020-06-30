Посольство РФ обратилось к полиции США после призывов «свести счеты с русскими»

Российское посольство в США обратилось в американские правоохранительные органы после поступивших в адрес дипломатов угроз. Об этом сообщается в Facebook дипмиссии.

Посол Анатолий Антонов назвал происходящее «серьезной проблемой», которые появились после публикации статьи New York Times о якобы связи России с талибами (организация запрещена в России)*.

«После того, как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими»», — уточнил посол.

Он также добавил, что дипломаты приняли решение о передаче данных сведений в органы полиции США. Дипломаты, по его словам, направили госдепу ноту о проведении расследования по данной ситуации.

Кроме того, Антонов отметил, что происходящее является последствием » явно срежиссированной русофобской кампании».

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане за вознаграждение. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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