МИД Турции обвиняет Францию в попытках усилить позиции России в Ливии

Действия Франции способствуют усилению присутствия и влияния России в Ливии, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

»НАТО видит в России угрозу, а Франция своими действиями пытается усилить влияние и присутствие России в Ливии», – заявил Чавушоглу.

Кроме того, министр обвинил Францию в поставках оружия армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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