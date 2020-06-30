Генсек НАТО призвал не бояться диалога с Россией
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО «не бояться говорить с Россией». С таким заявлением он выступил на видеоконференции германского института GIGA, сообщает РИА «Новости».
Столтенберг назвал диалог лучшим путем взаимодействия с Россией.
По словам генсека, члены альянса должны быть готовы ответить, если Россия решит противостоять НАТО, однако также они должны быть готовы и к сотрудничеству.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В НАТО попросили Россию быть «более конструктивной» по Афганистану
— Прибалтика в опасности: в НАТО отметили усиление армии России