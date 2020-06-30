Генсек НАТО призвал не бояться диалога с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО «не бояться говорить с Россией». С таким заявлением он выступил на видеоконференции германского института GIGA, сообщает РИА «Новости».

Столтенберг назвал диалог лучшим путем взаимодействия с Россией.

По словам генсека, члены альянса должны быть готовы ответить, если Россия решит противостоять НАТО, однако также они должны быть готовы и к сотрудничеству.

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