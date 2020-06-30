МИД России: США «готовят почву» для возобновления ядерных испытаний

Отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) означает, что американская стороны «готовит почву для возможного возобновления ядерных испытаний», указано в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.

Позиция Соединенных Штатов по ДВЗЯИ является «деструктивной», отмечается в заявлении.

Российский МИД призывает США и другие страны, не подписавшие или не ратифицировавшие договор, пересмотреть свою позицию по данному вопросу и позволить ДВЗЯИ стать полноценно действующим международно-правовым инструментом.

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