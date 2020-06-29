Помпео: США прекратят экспорт военной техники в Гонконг

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты приняли решение прекратить поставку в Гонконг военной техники и товаров двойного назначения из-за действий Пекина по ликвидации автономии региона, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт оборонной продукции американского происхождения, которая находится в ведении госдепартамента, а также (экспорт) секретных технологий двойного назначения», — заявил Помпео.

Он отметил, что решение об этом вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китай введет визовые санкции против США

— СМИ: в парламенте Китая проголосуют по закону нацбезопасности Гонконга

— Помпео осудил КНР за проявление имперских амбиций в Южно-Китайском море