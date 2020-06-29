Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА «Новости».

23 июня замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщил, что РФ больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии.

Небензя уверил, что механизм был только «добровольной договоренностью», при этом РФ постоянно замечала недостатки механизма. «У него нет мандата ни Совета безопасности, ни какой-либо другой законной основы», — объяснил российский постпред.

Однако замечания российской стороны игнорировались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Британии раскритиковали Россию за «выход» из механизма ООН по Сирии