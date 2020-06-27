Талибы* отрицают связь с российской разведкой

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) опровергает опубликованную газетой The New York Times информацию о своей связи с российской разведкой, указано в заявлении официального представителя движения Забиуллы Муджахида, которое опубликовано на сайте движения.

«Ряд западных СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие подобные слухи. Мы решительно отвергаем это утверждение», – говорится в заявлении.

Целью подобных публикаций Муджахид называет создание препятствий для вывода американских войск из Афганистана.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NYT: Россия предлагала вознаграждение за убийство военных США в Афганистане

— Посольство РФ в США заявило об угрозах дипломатам из-за публикаций про Афганистан

— МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане