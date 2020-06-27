Исследователи нашли самые северные артиллерийские батареи времен ВОВ

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Научная группа комплексной экспедиции Северного флота при анализе космических снимков обнаружила места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны в районе полуострова Таймыр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

Две группы обнаруженных объектов являются артиллерийскими батареями Беломорской флотилии Севфлота, рассказали в пресс-службе, уточнив, что речь идет о батареях №264 на полуострове Михайлова и №265 на острове Нансена.

На флоте объяснили, что данные батареи были установлены в 1943 году, когда активность фашистских подводных сил создала серьезную угрозу советским коммуникациям в Карском море. Действовали батареи до конца войны.

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