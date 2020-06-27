Появилось видео перехвата Су-30 самолетов США над Черным морем

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором виден перехват российским истребителем Су-30 американских самолетов.

Самолеты ВВС США в составе патрульного самолета Р-8А «Посейдон», стратегического разведчика RC-135 и заправщика КС-135 были обнаружены у воздушных границ России 26 июня. Для их перехвата был поднят в воздух истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО ЮФО.

На кадрах виден полет американских самолетов и, что российский Су-30 летит рядом с ними, наблюдая и производя съемку.

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