Потерявшая туфлю участница парада прокомментировала инцидент

Гвардии прапорщик, фельдшер ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, которая потеряла туфлю во время парада Победы в Калининграде, но не нарушила строй, прокомментировала произошедшее, передает РИА «Новости».

Девушка призналась, что сначала не ожидала такого внимания к инциденту.

«Потом мне стали звонить друзья и знакомые, рассказывать, что в прямом эфире сказали о том, что девушка-участница парада потеряла обувь, спрашивали: не про тебя ли,» — рассказала она.

Кальчинская отметила, что осознавала необходимость во чтобы то ни стало пройти достойно на юбилейном параде.

«Ну а на награждении сегодня было очень волнительно, но могу сказать, я была очень счастлива, наверное, даже горда собой», — призналась она.

Ранее стало известно, что командующий Балтийском флотом Александр Носатов наградил Кальчинскую памятным знаком командующего, грамотой и цветами за то, что она не сбила строй, несмотря на потерю туфли.

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