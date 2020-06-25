Потерявшую туфлю в ходе парада Победы девушку наградили
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Представитель Балтийского флота Роман Мартов заявил, что потерявшую туфлю во время парада Победы в Калининграде девушку наградили. Об этом пишет РИА «Новости».
Так, командующий флотом адмирал Александр Носатов вручил девушке памятную медаль, грамоту и букет цветов.
Отмечается, что награждение прошло в присутствии мичманов и офицеров.
Ранее стало известно, что во время парада Победы в Калининграде девушка обронила туфлю, но не нарушила строй и продолжила маршировать.
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