Потерявшую туфлю в ходе парада Победы девушку наградили

Представитель Балтийского флота Роман Мартов заявил, что потерявшую туфлю во время парада Победы в Калининграде девушку наградили. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, командующий флотом адмирал Александр Носатов вручил девушке памятную медаль, грамоту и букет цветов.

Отмечается, что награждение прошло в присутствии мичманов и офицеров.

Ранее стало известно, что во время парада Победы в Калининграде девушка обронила туфлю, но не нарушила строй и продолжила маршировать.

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