В США заявили, что за учениями «Кавказ-2020» последует захват Херсона

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» может попытаться захватить перекрывающую подачу воды в Крым дамбу в Херсонской области. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, Россия может объявить гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем, сказав об отсутствии выбора, захватить дамбу, чтобы позволить воде вернуться в Крым.

Ходжес также добавил, что Украина поступила правильно, заблокировав подачу воды в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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