США просят СБ ООН продлить оружейное эмбарго для Ирана
США призывают членов Совета Безопасности ООН принять решение о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».
С соответствующим предложением обратились постпред США при ООН Келли Крафт и американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук в формате видеоконференции.
Проект резолюции о продлении эмбарго был распространен в Совбезе на текущей неделе.
В ходе обращения Хук указал на проявление со стороны Ирана «всей зловредной деятельности». Спецпредставитель совместно с Крафт подчеркнули, что в ООН должны выразить «обеспокоенность в связи с поставками оружия из Ирана».
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