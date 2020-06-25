США просят СБ ООН продлить оружейное эмбарго для Ирана

США призывают членов Совета Безопасности ООН принять решение о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим предложением обратились постпред США при ООН Келли Крафт и американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук в формате видеоконференции.

Проект резолюции о продлении эмбарго был распространен в Совбезе на текущей неделе.

В ходе обращения Хук указал на проявление со стороны Ирана «всей зловредной деятельности». Спецпредставитель совместно с Крафт подчеркнули, что в ООН должны выразить «обеспокоенность в связи с поставками оружия из Ирана».

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