ООН заявила, что санкции США могут мешать Ирану выполнить ядерную сделку
Санкции США могут мешать Ирану выполнить ядерную сделку, пишет ТАСС со ссылкой на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
«Эти действия (санкции) по-прежнему идут вразрез с целями, изложенными в плане и резолюции 2231, и они могут также помешать Исламской Республике Иран выполнить некоторые положения плана и резолюции», — говорится в докладе.
Ранее американские СМИ сообщали, что в случае, если члены Совбеза ООН не поддержат продление запрета на поставку оружия в Иран, США планируют усилить санкции в отношении республики, обвинив ее в нарушении соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
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