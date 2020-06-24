ООН заявила, что санкции США могут мешать Ирану выполнить ядерную сделку

Санкции США могут мешать Ирану выполнить ядерную сделку, пишет ТАСС со ссылкой на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Эти действия (санкции) по-прежнему идут вразрез с целями, изложенными в плане и резолюции 2231, и они могут также помешать Исламской Республике Иран выполнить некоторые положения плана и резолюции», — говорится в докладе.

Ранее американские СМИ сообщали, что в случае, если члены Совбеза ООН не поддержат продление запрета на поставку оружия в Иран, США планируют усилить санкции в отношении республики, обвинив ее в нарушении соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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